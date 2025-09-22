https://ria.ru/20250922/rossiya-2043617373.html

Прокуратура просит рассмотреть дело гендира ГК "Пикет" в особом порядке

2025-09-22T21:03:00+03:00

2025-09-22T21:03:00+03:00

2025-09-22T21:04:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Прокуратура просит Мещанский суд Москвы в особом порядке рассмотреть дело гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова, обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Зарегистрировано представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", - следует из данных.Особый порядок не предполагает изучения доказательств по делу и проводится при полном признании вины подсудимым. Он может рассчитывать на более мягкий приговор, суд не может назначить наказание, превышающее две трети от предусмотренного срока.Ранее РИА Новости передавало, что Есипов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.К уголовной ответственности также привлечены финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.Согласно ранее озвученным в судебном заседании данным, Есипову вменяют крупное мошенничество и легализацию денег. При этом, согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ему ранее инкриминировали дачу крупной взятки.Антоновой вменяют те же статьи, что и Есипову, Кальченко же вменяют только мошенничество.Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Антонова и Есипов в октябре 2024 года были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о незаконной банковской деятельности. Суть уголовного дела не сообщается.Согласно судебным документам, Есипов и Антонова и ещё один фигурант Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов.Все, кроме Портянникова находятся под стражей, его же ранее отпустили под домашний арест.По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

