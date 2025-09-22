https://ria.ru/20250922/rossiya-2043616303.html

В Москве погибла женщина, упавшая в реку

Женщина погибла после падения в Москву-реку в парке "Зарядье" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Женщина погибла после падения в Москву-реку в парке "Зарядье" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение женщины в Москву-реку", - сказал собеседник агентства. По его словам, когда женщину подняли из воды на борт спасательного катера, она была ещё жива. "Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть пострадавшей", - заключил собеседник агентства.

москва

2025

Новости

