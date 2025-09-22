Рейтинг@Mail.ru
20:53 22.09.2025 (обновлено: 10:36 23.09.2025)
В Москве погибла женщина, упавшая в реку
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Женщина погибла после падения в Москву-реку в парке "Зарядье" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение женщины в Москву-реку", - сказал собеседник агентства. По его словам, когда женщину подняли из воды на борт спасательного катера, она была ещё жива. "Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть пострадавшей", - заключил собеседник агентства.
происшествия, москва, зарядье
Происшествия, Москва, Зарядье
Женщина погибла, упав в Москву-реку у парка "Зарядье"

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОбстановка у Парящего моста в центре Москвы, после падения с которого погибла девушка
Обстановка у Парящего моста в центре Москвы, после падения с которого погибла девушка - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Обстановка у Парящего моста в центре Москвы, после падения с которого погибла девушка
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Женщина погибла после падения в Москву-реку в парке "Зарядье" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло падение женщины в Москву-реку", - сказал собеседник агентства.
По его словам, когда женщину подняли из воды на борт спасательного катера, она была ещё жива.
"Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть пострадавшей", - заключил собеседник агентства.
