В Москве погибла женщина, упавшая в реку
В Москве погибла женщина, упавшая в реку - РИА Новости, 23.09.2025
В Москве погибла женщина, упавшая в реку
Женщина погибла после падения в Москву-реку в парке "Зарядье" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-22T20:53:00+03:00
2025-09-22T20:53:00+03:00
2025-09-23T10:36:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Женщина погибла после падения в Москву-реку в парке "Зарядье" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение женщины в Москву-реку", - сказал собеседник агентства. По его словам, когда женщину подняли из воды на борт спасательного катера, она была ещё жива. "Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть пострадавшей", - заключил собеседник агентства.
2025
