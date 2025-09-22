https://ria.ru/20250922/rossiya-2043611033.html

Мировые СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ

Мировые СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мировые СМИ не прошли стороной заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), рассмотрев предложение в контексте отношений Москвы и Вашингтона. "Путин делает важное объявление о ядерном оружии", - так американский журнал Newsweek озаглавил новость о заявлении российского лидера. Американское издание Washington Post указывает на то, что приближающееся истечение срока действия договора "на фоне пауз в диалоге между Россией и США" усилило обеспокоенность среди сторонников контроля над вооружениями. Как отмечает британская газета Independent, сохранение ограничений ослабило бы давление на США и РФ в ходе переговоров о том, "что делать дальше". По мнению американской New York Times, Москва хочет отделить меры по урегулированию на Украине от обсуждения контроля над вооружением и экономического сотрудничества. Однако, как утверждает издание, США отвергают подобный подход. Бразильский портал G1 подчеркнул, что предпринимаются попытки восстановить двусторонние отношения, как, например, встреча Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске в августе, однако это трудоемкий процесс, чреватый напряженностью. Впрочем, как утверждает индийский журнал India Today, Трамп заинтересован в переговорах по новому соглашению о контроле над вооружениями, которое включало бы и Китай. "Он (Трамп - ред.), скорее всего, будет рассматривать ход Путина в позитивном ключе", - добавляет Washington Post. Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

