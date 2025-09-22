Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ингушетии обвиняют в приготовлении к диверсии - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043608427.html
Жителя Ингушетии обвиняют в приготовлении к диверсии
Жителя Ингушетии обвиняют в приготовлении к диверсии - РИА Новости, 22.09.2025
Жителя Ингушетии обвиняют в приготовлении к диверсии
Верховный суд Ингушетии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в приготовлении к диверсии на объекте... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T19:55:00+03:00
2025-09-22T19:55:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в приготовлении к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба суда. "В Верховном суде Республики Ингушетия по первой инстанции рассматривается уголовное дело в отношении 28-летнего Ахмеда Сакалова", - говорится в сообщении. Уточняется, что Сакалов обвиняется в "приготовлении к диверсии – совершению взрыва, направленного на разрушение и повреждение предприятия в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, совершенное в составе организованной группы, сопряженное с посягательством на объект топливно-энергетического комплекса, не доведенное до конца по не зависящим от него и иных участников организованной группы обстоятельствам". Кроме того, подсудимому инкриминируют незаконное хранение и перевозку взрывных устройств, совершенные организованной группой. "В понедельник в ходе судебного следствия суд исследовал показания свидетелей обвинения, письменные доказательства и характеризующий материал на подсудимого, показания подсудимого", - отметили в пресс-службе. Очередное судебное заседание назначено на 6 октября.
https://ria.ru/20250609/zavod-2021756604.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия
Жителя Ингушетии обвиняют в приготовлении к диверсии

В Ингушетии суд начал рассмотрение дела о подготовке к диверсии на ТЭК

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в приготовлении к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба суда.
"В Верховном суде Республики Ингушетия по первой инстанции рассматривается уголовное дело в отношении 28-летнего Ахмеда Сакалова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Сакалов обвиняется в "приготовлении к диверсии – совершению взрыва, направленного на разрушение и повреждение предприятия в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, совершенное в составе организованной группы, сопряженное с посягательством на объект топливно-энергетического комплекса, не доведенное до конца по не зависящим от него и иных участников организованной группы обстоятельствам".
Кроме того, подсудимому инкриминируют незаконное хранение и перевозку взрывных устройств, совершенные организованной группой.
"В понедельник в ходе судебного следствия суд исследовал показания свидетелей обвинения, письменные доказательства и характеризующий материал на подсудимого, показания подсудимого", - отметили в пресс-службе.
Очередное судебное заседание назначено на 6 октября.
Задержанный о подготовке диверсии на предприятии ОПК - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК
9 июня, 12:17
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала