Жителя Ингушетии обвиняют в приготовлении к диверсии
Жителя Ингушетии обвиняют в приготовлении к диверсии - РИА Новости, 22.09.2025
Жителя Ингушетии обвиняют в приготовлении к диверсии
Верховный суд Ингушетии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в приготовлении к диверсии на объекте...
НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в приготовлении к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба суда. "В Верховном суде Республики Ингушетия по первой инстанции рассматривается уголовное дело в отношении 28-летнего Ахмеда Сакалова", - говорится в сообщении. Уточняется, что Сакалов обвиняется в "приготовлении к диверсии – совершению взрыва, направленного на разрушение и повреждение предприятия в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, совершенное в составе организованной группы, сопряженное с посягательством на объект топливно-энергетического комплекса, не доведенное до конца по не зависящим от него и иных участников организованной группы обстоятельствам". Кроме того, подсудимому инкриминируют незаконное хранение и перевозку взрывных устройств, совершенные организованной группой. "В понедельник в ходе судебного следствия суд исследовал показания свидетелей обвинения, письменные доказательства и характеризующий материал на подсудимого, показания подсудимого", - отметили в пресс-службе. Очередное судебное заседание назначено на 6 октября.
республика ингушетия
россия
В Ингушетии суд начал рассмотрение дела о подготовке к диверсии на ТЭК
