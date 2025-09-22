Рейтинг@Mail.ru
Мишустин утвердил состав оргкомитета по участию России в "Экспо-2027" - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043594715.html
Мишустин утвердил состав оргкомитета по участию России в "Экспо-2027"
Мишустин утвердил состав оргкомитета по участию России в "Экспо-2027" - РИА Новости, 22.09.2025
Мишустин утвердил состав оргкомитета по участию России в "Экспо-2027"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке участия России в международной выставке "Экспо-2027", его возглавил... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T18:40:00+03:00
2025-09-22T18:40:00+03:00
россия
михаил мишустин
антон алиханов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:68:2905:1702_1920x0_80_0_0_039daf0a9ebb508344da60c709486e6e.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке участия России в международной выставке "Экспо-2027", его возглавил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина. "Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке российской экспозиции И обеспечению участия Российской Федерации в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2027"... Состав организационного комитета... Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли Российской Федерации (председатель организационного комитета)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250708/innoprom-2027912865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eefe85cbba437de4ee5af92f574bd2e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, антон алиханов, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Антон Алиханов, Экономика
Мишустин утвердил состав оргкомитета по участию России в "Экспо-2027"

Мишустин утвердил состав оргкомитета по участию России в выставке «Экспо-2027»

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке участия России в международной выставке "Экспо-2027", его возглавил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке российской экспозиции И обеспечению участия Российской Федерации в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2027"... Состав организационного комитета... Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли Российской Федерации (председатель организационного комитета)", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин поддержал идею о выездном "Иннопроме" в Саудовской Аравии
8 июля, 14:45
 
РоссияМихаил МишустинАнтон АлихановЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала