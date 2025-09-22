https://ria.ru/20250922/rossiya-2043594715.html
Мишустин утвердил состав оргкомитета по участию России в "Экспо-2027"
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке участия России в международной выставке "Экспо-2027", его возглавил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина. "Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке российской экспозиции И обеспечению участия Российской Федерации в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2027"... Состав организационного комитета... Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли Российской Федерации (председатель организационного комитета)", - говорится в сообщении.
