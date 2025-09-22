https://ria.ru/20250922/rossiya-2043580318.html

Глава МИД Эстонии проигнорировал вопрос о консультациям с Россией

ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна проигнорировал на пресс-подходе перед заседанием Совбеза ООН вопрос корреспондента РИА Новости о том, готов ли Таллин к прямым консультациям с Москвой по якобы инциденту с самолетами. МИД Эстонии сообщил, что в понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил 19 сентября, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента. Цахкна проигнорировал вопрос о готовности Таллина провести прямые консультации с Москвой по этому поводу.

