Глава МИД Эстонии проигнорировал вопрос о консультациям с Россией
Глава МИД Эстонии проигнорировал вопрос о консультациям с Россией
2025-09-22T17:42:00+03:00
в мире
эстония
таллин
москва
оон
нато
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна проигнорировал на пресс-подходе перед заседанием Совбеза ООН вопрос корреспондента РИА Новости о том, готов ли Таллин к прямым консультациям с Москвой по якобы инциденту с самолетами. МИД Эстонии сообщил, что в понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил 19 сентября, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента. Цахкна проигнорировал вопрос о готовности Таллина провести прямые консультации с Москвой по этому поводу.
