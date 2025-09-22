Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эстонии проигнорировал вопрос о консультациям с Россией - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043580318.html
Глава МИД Эстонии проигнорировал вопрос о консультациям с Россией
Глава МИД Эстонии проигнорировал вопрос о консультациям с Россией - РИА Новости, 22.09.2025
Глава МИД Эстонии проигнорировал вопрос о консультациям с Россией
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна проигнорировал на пресс-подходе перед заседанием Совбеза ООН вопрос корреспондента РИА Новости о том, готов ли Таллин к прямым... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:42:00+03:00
2025-09-22T17:42:00+03:00
в мире
эстония
таллин
москва
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001874887_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a24c540705251f2c2a9dbc616eb6184a.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна проигнорировал на пресс-подходе перед заседанием Совбеза ООН вопрос корреспондента РИА Новости о том, готов ли Таллин к прямым консультациям с Москвой по якобы инциденту с самолетами. МИД Эстонии сообщил, что в понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил 19 сентября, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента. Цахкна проигнорировал вопрос о готовности Таллина провести прямые консультации с Москвой по этому поводу.
https://ria.ru/20250922/peskov-2043496540.html
эстония
таллин
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001874887_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_efabca490215ba7348023a4cc63ff2f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, таллин, москва, оон, нато
В мире, Эстония, Таллин, Москва, ООН, НАТО
Глава МИД Эстонии проигнорировал вопрос о консультациям с Россией

Цахкна проигнорировал вопрос о готовности Эстонии к консультациям с Россией

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна проигнорировал на пресс-подходе перед заседанием Совбеза ООН вопрос корреспондента РИА Новости о том, готов ли Таллин к прямым консультациям с Москвой по якобы инциденту с самолетами.
МИД Эстонии сообщил, что в понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил 19 сентября, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента.
Цахкна проигнорировал вопрос о готовности Таллина провести прямые консультации с Москвой по этому поводу.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Вчера, 12:52
 
В миреЭстонияТаллинМоскваООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала