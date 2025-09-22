https://ria.ru/20250922/rossiya-2043569635.html

Слюсарь прокомментировал конфискацию активов "Ростовводоканала"

Передача в государственную собственность контрольного пакета акций АО "Ростовводоканал" - это долгожданное и важное для жителей решение, заявил губернатор... РИА Новости, 22.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Передача в государственную собственность контрольного пакета акций АО "Ростовводоканал" - это долгожданное и важное для жителей решение, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Как сообщалось ранее, Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО "Ростовводоканал" с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим собственником был глава компании "Евразийский", бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий. "Считаю это решение долгожданным и принципиально важным для жителей. Уверен, что развитие отрасли теперь пойдет по пути, где приоритет - интересы людей, а не отдельных групп", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. Он отметил, что возврат акций государству создает основу для системных изменений: модернизации сетей, прозрачного управления, повышения качества воды и надежности водоснабжения. С иском в суд обращалась Генеральная прокуратура РФ. Как следует из иска, имущественный комплекс "Ростовводоканала" был создан за счет муниципальной собственности и включал в себя 67 производственных зданий, 220 насосных станций, 22 земельных участка площадью 31,7 гектара, два очистных сооружения, два водозабора, и более 4,5 тысяч километров водопроводных сетей и городской канализации. Рыночная стоимость активов организации превышала 4,6 миллиарда рублей. По данным Генпрокуратуры, с октября 2006 года контроль над предприятием установил холдинг "Евразийский", конечным бенефициаром которого через иностранные компании "Ларели Холдингс Лимитед" (Британские Виргинские Острова), "Лоана Инвестмент Лимитед" (Кипр) являлся Светлицкий. С ноября 2005 по июнь 2006 года он был замруководителя Ростехнадзора, с ноября 2008 по июнь 2010 - замминистра энергетики РФ. Ответчиками по иску выступали Светлицкий, экс-глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев и АО "Евразийский".

