Лавров и Белоусов выступили с докладами на совещании Путина с Совбезом

15:44 22.09.2025 (обновлено: 16:00 22.09.2025)
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов доложили на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления. В начале встречи обсуждался российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года. "Давайте перейдем к текущей повестке дня. Слово Лаврову Сергею Викторовичу и Белоусову Андрею Рэмовичу", - сказал Путин после заявления о ДСНВ.
политика, россия, владимир путин, сергей лавров, андрей белоусов
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Андрей Белоусов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов доложили на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.
Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления. В начале встречи обсуждался российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года.
"Давайте перейдем к текущей повестке дня. Слово Лаврову Сергею Викторовичу и Белоусову Андрею Рэмовичу", - сказал Путин после заявления о ДСНВ.
Заголовок открываемого материала