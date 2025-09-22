https://ria.ru/20250922/rossiya-2043549743.html

Лавров и Белоусов выступили с докладами на совещании Путина с Совбезом

Лавров и Белоусов выступили с докладами на совещании Путина с Совбезом

Лавров и Белоусов выступили с докладами на совещании Путина с Совбезом

22.09.2025

2025-09-22T15:44:00+03:00

2025-09-22T15:44:00+03:00

2025-09-22T16:00:00+03:00

политика

россия

владимир путин

сергей лавров

андрей белоусов

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов доложили на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления. В начале встречи обсуждался российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года. "Давайте перейдем к текущей повестке дня. Слово Лаврову Сергею Викторовичу и Белоусову Андрею Рэмовичу", - сказал Путин после заявления о ДСНВ.

россия

2025

