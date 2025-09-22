https://ria.ru/20250922/rossiya-2043543771.html

Рябков обратился к послам Франции, Германии и Великобритании

Рябков обратился к послам Франции, Германии и Великобритании - РИА Новости, 22.09.2025

Рябков обратился к послам Франции, Германии и Великобритании

22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков адресовал послам Франции, Германии и Великобритании призыв прекратить провокации и вернуться на путь переговоров, сообщили в МИД России. "Европейским странам-участницам СВПД адресован настоятельный призыв прекратить провокации, отказаться от своего эскалационного курса и вернуться на путь переговоров, позволяющих устранить любые необоснованные подозрения и предубеждения вокруг иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете законных интересов Ирана в связи с ДНЯО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

