https://ria.ru/20250922/rossiya-2043535735.html
Рябков: итоги голосования ООН по Ирану не накладывают обязательств
Рябков: итоги голосования ООН по Ирану не накладывают обязательств - РИА Новости, 22.09.2025
Рябков: итоги голосования ООН по Ирану не накладывают обязательств
Результаты рассмотрения в СБ ООН проекта резолюции о перезапуске санкций против Ирана не накладывают никаких обязательств на страны-члены организации, заявили в РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:01:00+03:00
2025-09-22T15:01:00+03:00
2025-09-22T15:07:00+03:00
в мире
иран
россия
великобритания
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Результаты рассмотрения в СБ ООН проекта резолюции о перезапуске санкций против Ирана не накладывают никаких обязательств на страны-члены организации, заявили в понедельник в российском дипведомстве по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с дипломатами стран "евротройки".Рябков провел переговоры с послом Великобритании в России Найджелом Кейси, послом Франции в России Николя де Ривьером и временным поверенным в делах Германии в России Анке Хольштайн.Как указали в министерстве, на встрече обсуждалась ситуация в связи с "неправомерными попытками европейских стран-участниц СВПД привести в действие механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана"."С российской стороны было указано на отсутствие у Великобритании, Германии и Франции правовых оснований и процедурных возможностей для таких действий", - говорится в комментарии дипведомства."Акцентировано, что результаты состоявшегося 19 сентября в СБ ООН рассмотрения проекта резолюции по вопросу о перезапуске ограничений, касающихся Ирана, в силу своей юридической ничтожности не накладывают никаких обязательств на государства-члены ООН и не могут служить поводом для каких-либо практических шагов в плане санкционного воздействия на Тегеран в связи с его ядерной программой", - подчеркнули в МИД России.Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
https://ria.ru/20250922/iran-2043477732.html
иран
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, великобритания, оон
В мире, Иран, Россия, Великобритания, ООН
Рябков: итоги голосования ООН по Ирану не накладывают обязательств
Рябков: итоги голосования в СБ ООН по Ирану не накладывают обязательств
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Результаты рассмотрения в СБ ООН проекта резолюции о перезапуске санкций против Ирана не накладывают никаких обязательств на страны-члены организации, заявили в понедельник в российском дипведомстве по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с дипломатами стран "евротройки".
Рябков провел переговоры с послом Великобритании
в России Найджелом Кейси
, послом Франции
в России Николя де Ривьером
и временным поверенным в делах Германии
в России Анке Хольштайн.
Как указали в министерстве, на встрече обсуждалась ситуация в связи с "неправомерными попытками европейских стран-участниц СВПД привести в действие механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций СБ ООН
в отношении Ирана".
"С российской стороны было указано на отсутствие у Великобритании, Германии и Франции правовых оснований и процедурных возможностей для таких действий", - говорится в комментарии дипведомства.
"Акцентировано, что результаты состоявшегося 19 сентября в СБ ООН рассмотрения проекта резолюции по вопросу о перезапуске ограничений, касающихся Ирана
, в силу своей юридической ничтожности не накладывают никаких обязательств на государства-члены ООН и не могут служить поводом для каких-либо практических шагов в плане санкционного воздействия на Тегеран
в связи с его ядерной программой", - подчеркнули в МИД России.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.
После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.