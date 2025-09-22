https://ria.ru/20250922/rossiya-2043535735.html

Рябков: итоги голосования ООН по Ирану не накладывают обязательств

Результаты рассмотрения в СБ ООН проекта резолюции о перезапуске санкций против Ирана не накладывают никаких обязательств на страны-члены организации, заявили в РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Результаты рассмотрения в СБ ООН проекта резолюции о перезапуске санкций против Ирана не накладывают никаких обязательств на страны-члены организации, заявили в понедельник в российском дипведомстве по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с дипломатами стран "евротройки".Рябков провел переговоры с послом Великобритании в России Найджелом Кейси, послом Франции в России Николя де Ривьером и временным поверенным в делах Германии в России Анке Хольштайн.Как указали в министерстве, на встрече обсуждалась ситуация в связи с "неправомерными попытками европейских стран-участниц СВПД привести в действие механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана"."С российской стороны было указано на отсутствие у Великобритании, Германии и Франции правовых оснований и процедурных возможностей для таких действий", - говорится в комментарии дипведомства."Акцентировано, что результаты состоявшегося 19 сентября в СБ ООН рассмотрения проекта резолюции по вопросу о перезапуске ограничений, касающихся Ирана, в силу своей юридической ничтожности не накладывают никаких обязательств на государства-члены ООН и не могут служить поводом для каких-либо практических шагов в плане санкционного воздействия на Тегеран в связи с его ядерной программой", - подчеркнули в МИД России.Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.

в мире, иран, россия, великобритания, оон