23:03 22.09.2025
Авиакомпания "Россия" вынуждено корректирует расписание
Авиакомпания "Россия" вынуждено корректирует расписание

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за ограничений в Шереметьево

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" вынуждено корректирует расписание из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево", в частности, отменяет рейсы или переносит время их вылета, говорится в сообщении компании.
"В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание, в частности, отменяет рейсы или переносит время их вылета", — сообщили в авиакомпании.
В авиакомпании отметили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат средств или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отменённого вылета.
"Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме и делают всё возможное для минимизации последствий от корректировок расписания", — добавили в авиакомпании.
В понедельник представить Росавиации сообщил, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавили, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. При этом в пассажирских терминалах ситуация спокойная.
Также авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о вынужденном корректировании расписания в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник. Лоукостер "Победа" также сообщили о корректировке расписания.
Согласно данным онлайн-расписания "Шереметьево", с 20.00 по московскому времени 22 сентября по 02.00 по московскому времени 23 сентября перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов отменено, на прилет задерживается 54 рейса, отменено - 9.
Датский аэропорт закрыли якобы из-за беспилотников, пишет Reuters
Вчера, 22:46
 
