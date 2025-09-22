Рейтинг@Mail.ru
15:17 22.09.2025
В России арестовали иностранца по делу о шпионаже
В России арестовали иностранца по делу о шпионаже
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иностранец по фамилии Чижен арестован в России за шпионаж, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно", подробности предъявленного обвинения неизвестны. Также неясно, в каком регионе он был арестован, но его уже доставили в Москву для проведения следственных действий. "В суде зарегистрировано ходатайство о продлении Чижен Е. срока содержания под стражей", - сказано в карточке Лефортовского суда Москвы. Ему вменяется статья 276 УК РФ (шпионаж), санкция которой предусматривает наказание на срок до 20 лет. Ранее в сентябре в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста иностранцу Ван Ю.Ч., которому также вменили шпионаж.
Гражданин Украины Владислав Сугаков в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Петербурге украинского шпиона приговорили к десяти годам колонии
12 марта, 11:55
 
