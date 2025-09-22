https://ria.ru/20250922/rossija-2043540519.html
В России арестовали иностранца по делу о шпионаже
В России арестовали иностранца по делу о шпионаже
В России арестовали иностранца по делу о шпионаже
Иностранец по фамилии Чижен арестован в России за шпионаж, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иностранец по фамилии Чижен арестован в России за шпионаж, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно", подробности предъявленного обвинения неизвестны. Также неясно, в каком регионе он был арестован, но его уже доставили в Москву для проведения следственных действий. "В суде зарегистрировано ходатайство о продлении Чижен Е. срока содержания под стражей", - сказано в карточке Лефортовского суда Москвы. Ему вменяется статья 276 УК РФ (шпионаж), санкция которой предусматривает наказание на срок до 20 лет. Ранее в сентябре в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста иностранцу Ван Ю.Ч., которому также вменили шпионаж.
