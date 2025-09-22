Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали позицию России по конфликту Израиля и Палестины - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossija-2043494721.html
В Кремле прокомментировали позицию России по конфликту Израиля и Палестины
В Кремле прокомментировали позицию России по конфликту Израиля и Палестины - РИА Новости, 22.09.2025
В Кремле прокомментировали позицию России по конфликту Израиля и Палестины
РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:47:00+03:00
2025-09-22T12:47:00+03:00
в мире
палестина
россия
израиль
дмитрий песков
кир стармер
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы остаемся приверженными к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода. Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта", - сказал Песков журналистам. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
https://ria.ru/20250922/turtsija-2043479655.html
https://ria.ru/20250921/palestina-2043358056.html
палестина
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, россия, израиль, дмитрий песков, кир стармер, эммануэль макрон, оон
В мире, Палестина, Россия, Израиль, Дмитрий Песков, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН
В Кремле прокомментировали позицию России по конфликту Израиля и Палестины

Песков: РФ выступает за двугосударственное решение конфликта Израиля и Палестины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы остаемся приверженными к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода. Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта", - сказал Песков журналистам.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Турции призвали Запад ввести санкции против Израиля
Вчера, 11:49
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Канада, Австралия, Британия и Португалия признали палестинское государство
21 сентября, 22:17
 
В миреПалестинаРоссияИзраильДмитрий ПесковКир СтармерЭммануэль МакронООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала