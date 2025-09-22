https://ria.ru/20250922/rossija-2043475536.html
Россия остается мировым лидером по обогащению урана, сообщил "Росатом"
Россия остается мировым лидером по обогащению урана, сообщил "Росатом" - РИА Новости, 22.09.2025
Россия остается мировым лидером по обогащению урана, сообщил "Росатом"
Россия остается мировым лидером по обогащению урана для АЭС, Западу не удается изменить это положение дел - например, 25% атомных станций в США обеспечены... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:31:00+03:00
2025-09-22T11:31:00+03:00
2025-09-22T11:31:00+03:00
экономика
россия
сша
кирилл комаров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия остается мировым лидером по обогащению урана для АЭС, Западу не удается изменить это положение дел - например, 25% атомных станций в США обеспечены ураном из РФ, заявил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. "Мы по-прежнему на первом месте в мире по обогащению урана. И как бы ни хотели отдельные наши западные партнеры что-то с этим сделать, пока у них не очень получается. У нас доля на рынке обогащения урана практически 40%. Для понимания - в США самый большой парк установленной мощности АЭС, почти 100 ГВт. Вот 25% этого парка "сидит" на российском обогащенном уране", - сказал Комаров на международном бизнес-форуме в МГИМО МИД РФ. Он отметил, что Россия является крупнейшим строителем АЭС за рубежом - из 25 энергоблоков АЭС, возводимых по экспортным контрактам в мире, 22 блока сооружаются по российским технологиям. "Я думаю, что у нас вряд ли где-то есть еще сектора экономики, где у нас такая мировая доля - между 85% и 90%", - добавил он. "Россия в атомной мировой энергетике сегодня страна номер один", - подчеркнул Комаров.
https://ria.ru/20250905/rosatom-2039813295.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мгимо
Экономика, Россия, США, Кирилл Комаров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МГИМО
Россия остается мировым лидером по обогащению урана, сообщил "Росатом"
Комаров: Россия остается мировым лидером по обогащению урана для АЭС