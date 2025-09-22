https://ria.ru/20250922/rossija-2043475536.html

Россия остается мировым лидером по обогащению урана, сообщил "Росатом"

Россия остается мировым лидером по обогащению урана, сообщил "Росатом" - РИА Новости, 22.09.2025

Россия остается мировым лидером по обогащению урана, сообщил "Росатом"

Россия остается мировым лидером по обогащению урана для АЭС, Западу не удается изменить это положение дел - например, 25% атомных станций в США обеспечены... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T11:31:00+03:00

2025-09-22T11:31:00+03:00

2025-09-22T11:31:00+03:00

экономика

россия

сша

кирилл комаров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия остается мировым лидером по обогащению урана для АЭС, Западу не удается изменить это положение дел - например, 25% атомных станций в США обеспечены ураном из РФ, заявил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. "Мы по-прежнему на первом месте в мире по обогащению урана. И как бы ни хотели отдельные наши западные партнеры что-то с этим сделать, пока у них не очень получается. У нас доля на рынке обогащения урана практически 40%. Для понимания - в США самый большой парк установленной мощности АЭС, почти 100 ГВт. Вот 25% этого парка "сидит" на российском обогащенном уране", - сказал Комаров на международном бизнес-форуме в МГИМО МИД РФ. Он отметил, что Россия является крупнейшим строителем АЭС за рубежом - из 25 энергоблоков АЭС, возводимых по экспортным контрактам в мире, 22 блока сооружаются по российским технологиям. "Я думаю, что у нас вряд ли где-то есть еще сектора экономики, где у нас такая мировая доля - между 85% и 90%", - добавил он. "Россия в атомной мировой энергетике сегодня страна номер один", - подчеркнул Комаров.

https://ria.ru/20250905/rosatom-2039813295.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мгимо