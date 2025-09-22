https://ria.ru/20250922/rosatom-2042956642.html

В "Росатоме" обсудили ключевые аспекты технологического суверенитета

В "Росатоме" обсудили ключевые аспекты технологического суверенитета

2025-09-22T09:44:00+03:00

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Специальный трек "Росатом.Цифра: создавая будущее" прошел в рамках деловой программы II Международного технологического конгресса, его участники обсудили, как строится технологический суверенитет через развитие отечественного инженерного ПО и подготовку кадров, сообщает пресс-служба госкорпорации.Участники первой панельной дискуссии "Путь технологического лидера: построение оптимальной траектории" отметили, что технолидерства в современном мире невозможно достичь в одиночку. В эпоху цифровой трансформации этот путь лежит через грамотное сочетание собственных разработок и эффективного использования рыночных решений. Такой подход, основанный на экономической целесообразности и стремлении к технологическому суверенитету, стал основополагающим для "Росатома", подчеркнул генеральный директор АО "Гринатом" Андрей Лавров.Спикеры отметили, что особое внимание уделяется построению долгосрочных отношений с технологическими партнерами. При внедрении новых решений учитываются не только текущие потребности, но и перспективы развития технологий, необходимость подготовки персонала и создания систем поддержки. Важное место в обсуждении заняли вопросы развития искусственного интеллекта и обработки данных, которые уже активно применяются для автоматизации процессов. Отдельно участники затронули проблему кадрового обеспечения и привлечения новых специалистов в отрасль."По итогам сессии мы совместно пришли к решению, что кооперация и альянсы ускоряют развитие и внедрение ИТ-продуктов и технологий. Также мы с коллегами были единодушны во мнении, что для достижения максимального эффекта крайне важно уделять внимание работе с образовательными учреждениями и подготовке кадров", – резюмировал модератор, руководитель программ, директор по математическому моделированию "Росатома" Дмитрий Фомичев, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.Тему подготовки и развития ИТ-компетенций у инженеров раскрывали участники второй панельной дискуссии "Цифровая инженерная школа: подготовка кадров для атомной отрасли". Директор по персоналу и организационному развитию дивизиона КИИ "Росатома" Павел Козлов подчеркнул, что успешная подготовка специалиста требует интеграции профильных компетенций с ИТ-навыками. Особое внимание следует уделять работе с российским программным обеспечением и оборудованием. В свою очередь, директор по технологическому образованию АНО "Корпоративная Академия Росатома" Екатерина Лукьянова отметила, что выполнение кадрового заказа требует системной интеграции в общую образовательную экосистему России.В завершение модератор сессии, начальник управления цифровой стратегии "Росатома" Диана Сюняева подчеркнула, что развитие цифровых компетенций у инженеров — приоритет не только атомной отрасли, но и всей российской промышленности. Современные технологические вызовы требуют быстрой адаптации и точечных решений. Формирование современной цифровой инженерной школы — это процесс постоянного совершенствования подходов и практик предприятий с учетом актуальных потребностей рынка.На завершающей панельной дискуссии "Развитие отечественных систем математического моделирования" эксперты обсудили ключевые аспекты создания доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК). В центре внимания оказались возможности и ограничения разработчиков ПО класса CAE, требования промышленности к ПАК, а также вопросы создания конкурентоспособных "реестровых" ПАК на российском и международном рынках.В настоящее время в России формируется новая модель развития отечественных программно-аппаратных комплексов. Директор направления по развитию ПАК научно-производственного объединения "Росатома" Алексей Симонов отмечает, что особое внимание уделяется сбалансированности систем, где производительность процессора должна гармонично сочетаться с характеристиками памяти и интерконнекта. Так, современные конструкторские бюро уже используют персональные суперкомпьютеры для моделирования компонентов изделий, однако при работе со сложными моделями возникает необходимость в более эффективном использовании вычислительных ресурсов.Комплексный подход становится определяющим в развитии отрасли. Как подчеркивает заместитель начальника предприятия "Росатома" по разработке программного продукта "Логос" Роман Королев, систему необходимо рассматривать как единое целое, а затем уже декомпозировать ее на отдельные компоненты. Такой подход позволяет достичь баланса между всеми элементами и обеспечить требуемую производительность. Дальнейшее совершенствование отечественных технологий и методов организации вычислительных процессов открывает новые перспективы для развития отрасли.Подводя итоги обсуждения, Фомичев подчеркнул важную роль стратегических альянсов в развитии отрасли. По его мнению, объединение усилий ведущих игроков рынка создает прочную основу для выхода на новые рынки и открывает дополнительные возможности для инновационного развития.

