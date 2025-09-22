https://ria.ru/20250922/rets-2043517309.html

Будущее цифровых решений обсудили на Московском финансовом форуме

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что проблема международных платежей на сегодня практически решена, остается вопрос поиска качественных решений и каналов для взаиморасчетов, заявил на полях Московского финансового форума председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский."Мы как институт развития в сфере внешнеэкономической деятельности имеем большой круг общения с компаниями по самому широкому спектру вопросов, и могу отметить, что тема взаиморасчетов поднимается непрерывно. Сегодня можно сказать, что проблема платежей глобально решена, хотя и возникают вопросы поиска каналов, через которые эти платежи лучше проводить", - сказал Засельский на сессии "Новые цифровые платформенные решения для бизнеса".Он отметил, что рынок нуждается в платформенных решениях с учетом проблемы высокой фрагментированности таких решений и отсутствия критериев их надежности. "Сейчас много крупных банков включилось в создание новых решений, но мы до сих пор наблюдаем избыток предложений в Москве и недостаток предложений в регионах. Требуется упорядочить этот рынок. Следует постепенно думать в сторону мягкого регулирования рынка, либо же ожидать, что рынок сам сконцентрируется на каком-то определенном количестве общеизвестных платформ", - сообщил глава банка.Он также отметил, что на сегодня уже более 130 стран проводят эксперименты по расчетам в криптовалюте. "Конечно, и нам придется в этот мир погружаться, это неизбежно. Мы как институт развития отрабатываем с коллегами из Центрального банка возможные формы такого сотрудничества, консультируем наших клиентов. Да, вероятно, внутри страны это делать пока преждевременно, но уже пора продвигаться в сторону цифровых решений под различные задачи", - резюмировал Засельский.

