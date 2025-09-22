Рейтинг@Mail.ru
Будущее цифровых решений обсудили на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rets-2043517309.html
Будущее цифровых решений обсудили на Московском финансовом форуме
Будущее цифровых решений обсудили на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 22.09.2025
Будущее цифровых решений обсудили на Московском финансовом форуме
Несмотря на то, что проблема международных платежей на сегодня практически решена, остается вопрос поиска качественных решений и каналов для взаиморасчетов,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:51:00+03:00
2025-09-22T13:51:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
москва
петр засельский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_29c71934d9df3f5ff232fa90199017e0.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что проблема международных платежей на сегодня практически решена, остается вопрос поиска качественных решений и каналов для взаиморасчетов, заявил на полях Московского финансового форума председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский."Мы как институт развития в сфере внешнеэкономической деятельности имеем большой круг общения с компаниями по самому широкому спектру вопросов, и могу отметить, что тема взаиморасчетов поднимается непрерывно. Сегодня можно сказать, что проблема платежей глобально решена, хотя и возникают вопросы поиска каналов, через которые эти платежи лучше проводить", - сказал Засельский на сессии "Новые цифровые платформенные решения для бизнеса".Он отметил, что рынок нуждается в платформенных решениях с учетом проблемы высокой фрагментированности таких решений и отсутствия критериев их надежности. "Сейчас много крупных банков включилось в создание новых решений, но мы до сих пор наблюдаем избыток предложений в Москве и недостаток предложений в регионах. Требуется упорядочить этот рынок. Следует постепенно думать в сторону мягкого регулирования рынка, либо же ожидать, что рынок сам сконцентрируется на каком-то определенном количестве общеизвестных платформ", - сообщил глава банка.Он также отметил, что на сегодня уже более 130 стран проводят эксперименты по расчетам в криптовалюте. "Конечно, и нам придется в этот мир погружаться, это неизбежно. Мы как институт развития отрабатываем с коллегами из Центрального банка возможные формы такого сотрудничества, консультируем наших клиентов. Да, вероятно, внутри страны это делать пока преждевременно, но уже пора продвигаться в сторону цифровых решений под различные задачи", - резюмировал Засельский.
https://ria.ru/20250922/medmeet-2043511022.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c0e4e2465cbc6c0e896fb6cb4f68d674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, москва, петр засельский
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Москва, Петр Засельский
Будущее цифровых решений обсудили на Московском финансовом форуме

РЭЦ принял участие в обсуждении цифровых решений на Московском финансовом форуме

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что проблема международных платежей на сегодня практически решена, остается вопрос поиска качественных решений и каналов для взаиморасчетов, заявил на полях Московского финансового форума председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский.
"Мы как институт развития в сфере внешнеэкономической деятельности имеем большой круг общения с компаниями по самому широкому спектру вопросов, и могу отметить, что тема взаиморасчетов поднимается непрерывно. Сегодня можно сказать, что проблема платежей глобально решена, хотя и возникают вопросы поиска каналов, через которые эти платежи лучше проводить", - сказал Засельский на сессии "Новые цифровые платформенные решения для бизнеса".
Он отметил, что рынок нуждается в платформенных решениях с учетом проблемы высокой фрагментированности таких решений и отсутствия критериев их надежности. "Сейчас много крупных банков включилось в создание новых решений, но мы до сих пор наблюдаем избыток предложений в Москве и недостаток предложений в регионах. Требуется упорядочить этот рынок. Следует постепенно думать в сторону мягкого регулирования рынка, либо же ожидать, что рынок сам сконцентрируется на каком-то определенном количестве общеизвестных платформ", - сообщил глава банка.
Он также отметил, что на сегодня уже более 130 стран проводят эксперименты по расчетам в криптовалюте. "Конечно, и нам придется в этот мир погружаться, это неизбежно. Мы как институт развития отрабатываем с коллегами из Центрального банка возможные формы такого сотрудничества, консультируем наших клиентов. Да, вероятно, внутри страны это делать пока преждевременно, но уже пора продвигаться в сторону цифровых решений под различные задачи", - резюмировал Засельский.
Ереван - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
РЭЦ организовал стенд Made in Russia на выставке MedMeet в Ереване
Вчера, 13:22
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаМоскваПетр Засельский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала