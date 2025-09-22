https://ria.ru/20250922/registratsiya-2043593402.html
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 22.09.2025
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T18:34:00+03:00
2025-09-22T18:34:00+03:00
2025-09-22T18:34:00+03:00
россия
украина
chanel
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
louis vuitton
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776778021_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4718f8b963d905ce2d2bf170b7311d31.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в начале сентября, в качестве заявителя указана "Шанель Сарл". Под этим товарным знаком компания хочет производить и продавать в России парфюмерные изделия. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
https://ria.ru/20250917/renault-2042369129.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776778021_349:193:2822:2048_1920x0_80_0_0_09ac1b67ff187ef2383a1832a0976d40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, chanel, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), louis vuitton
Россия, Украина, Chanel, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Louis Vuitton
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в Роспатент