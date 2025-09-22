Рейтинг@Mail.ru
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 22.09.2025
18:34 22.09.2025
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в начале сентября, в качестве заявителя указана "Шанель Сарл". Под этим товарным знаком компания хочет производить и продавать в России парфюмерные изделия. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
россия, украина, chanel, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), louis vuitton
Россия, Украина, Chanel, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Louis Vuitton
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в Роспатент

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка идет вдоль магазина Chanel в Москве
Девушка идет вдоль магазина Chanel в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Девушка идет вдоль магазина Chanel в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в начале сентября, в качестве заявителя указана "Шанель Сарл".
Под этим товарным знаком компания хочет производить и продавать в России парфюмерные изделия.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
Заголовок открываемого материала