Главный раввин России пожелал общине в Рош а-Шана добрых дел в новом году
12:55 22.09.2025
Главный раввин России пожелал общине в Рош а-Шана добрых дел в новом году
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил общину с праздником Рош а-Шана - иудейским новым годом, отметив, что в праздник подводятся итоги, оцениваются сделанные добрые дела и формируется модель поведения на следующий год, основанная на вечных ценностях. По иудейскому календарю новый 5786 год в этом году отмечается с вечера 22 сентября до заката 24 сентября. "В дни Рош а-Шана мы подводим итоги года уходящего, размышляем о том, что сделано, анализируем результаты и последствия каждого нашего поступка. (...) Справедливо оценивая свои прошлые действия, мы гарантируем себя от повторения ошибок, по достоинству оцениваем добрые дела и формируем для себя модели поведения, основанные на вечных ценностях нашего народа – ценностях, благодаря которым мы уже больше трех тысяч лет существуем как единый народ, как избранный народ, как народ Книги", - говорится в поздравлении Лазара, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Лазар отметил, что в праздник Рош а-Шана важно услышать звуки шофара - рога, в который трубят в синагоге на утренней молитве. "Звуки шофара раскрывают нашу душу для Бога и одновременно для нас самих, возвращают нас к нашей подлинной внутренней сущности. Ведь душа наша – дар Божий, и потому изначально добра. Мы знаем, что Бог всегда награждает нас за все хорошее, что мы сделали и о чем мы только что вспоминали. Поэтому даже в такой святой день, как Рош а-Шана, мы просим у нашего небесного Отца материальных благ – здоровья, сил, достойного заработка: ведь это позволит нам делать впредь лучше и больше", - отметил Лазар. По словам Лазара, во время молитвы на Рош а-Шана в синагогах произносят три благословения: "мальхиют", "зихронот" и "шофарот". Буквально – благословения "на царство", "на воспоминания" и "на трубление в шофар". "Что такое "благословение на царство"? В нем мы принимаем царство Божие, просим Бога быть царем над нами. Принимая царство Божие, мы осознаём, что Бог есть высшая сила добра, что обеспечивает все наши реальные нужды. Эта сила дает нам безопасность, направляет к праведным целям и дает все возможности этих целей достичь. Царство Божие обеспечивает нам радость и счастье – здесь и сейчас", - отметил раввин. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени. Во время первой праздничной трапезы принято есть сладкое, чтобы и год был таким же, поэтому на праздничном столе должен присутствовать мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат, но в регионах, где этот плод не растет, его заменили яблоками.
религия
Религия, Религия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил общину с праздником Рош а-Шана - иудейским новым годом, отметив, что в праздник подводятся итоги, оцениваются сделанные добрые дела и формируется модель поведения на следующий год, основанная на вечных ценностях.
По иудейскому календарю новый 5786 год в этом году отмечается с вечера 22 сентября до заката 24 сентября.
"В дни Рош а-Шана мы подводим итоги года уходящего, размышляем о том, что сделано, анализируем результаты и последствия каждого нашего поступка. (...) Справедливо оценивая свои прошлые действия, мы гарантируем себя от повторения ошибок, по достоинству оцениваем добрые дела и формируем для себя модели поведения, основанные на вечных ценностях нашего народа – ценностях, благодаря которым мы уже больше трех тысяч лет существуем как единый народ, как избранный народ, как народ Книги", - говорится в поздравлении Лазара, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Лазар отметил, что в праздник Рош а-Шана важно услышать звуки шофара - рога, в который трубят в синагоге на утренней молитве.
"Звуки шофара раскрывают нашу душу для Бога и одновременно для нас самих, возвращают нас к нашей подлинной внутренней сущности. Ведь душа наша – дар Божий, и потому изначально добра. Мы знаем, что Бог всегда награждает нас за все хорошее, что мы сделали и о чем мы только что вспоминали. Поэтому даже в такой святой день, как Рош а-Шана, мы просим у нашего небесного Отца материальных благ – здоровья, сил, достойного заработка: ведь это позволит нам делать впредь лучше и больше", - отметил Лазар.
По словам Лазара, во время молитвы на Рош а-Шана в синагогах произносят три благословения: "мальхиют", "зихронот" и "шофарот". Буквально – благословения "на царство", "на воспоминания" и "на трубление в шофар".
"Что такое "благословение на царство"? В нем мы принимаем царство Божие, просим Бога быть царем над нами. Принимая царство Божие, мы осознаём, что Бог есть высшая сила добра, что обеспечивает все наши реальные нужды. Эта сила дает нам безопасность, направляет к праведным целям и дает все возможности этих целей достичь. Царство Божие обеспечивает нам радость и счастье – здесь и сейчас", - отметил раввин.
Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени. Во время первой праздничной трапезы принято есть сладкое, чтобы и год был таким же, поэтому на праздничном столе должен присутствовать мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат, но в регионах, где этот плод не растет, его заменили яблоками.
