Мать из Канска, убившую топором своих детей, хотят отправить на лечение - РИА Новости, 22.09.2025
08:05 22.09.2025
Мать из Канска, убившую топором своих детей, хотят отправить на лечение
происшествия
канск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Следственные органы Красноярского края завершили расследование уголовного дела против матери из Канска, убившей топором своих детей, материалы отправлены в прокуратуру с последующей передачи в суд для решения вопроса о принудительном лечении, сообщили РИА Новости в региональном СК. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Канска, уличенной в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного подпунктами "а", "в" частью 2 статьей 105 УК РФ "убийство трех малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии", - сказал собеседник. По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, уточняют в СК, у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство. Утверждается, что это лишало ее в момент совершения убийства способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Женщина продолжает содержаться под стражей. Материалы дела направлены в прокуратуру для последующего направления в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительной меры медицинского характера. В апреле следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать - домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора. Ей грозит до 20 лет колонии. Расследование уголовных дел о халатности должностных лиц органов системы профилактики и в отношении отца погибших детей по факту истязания 7-летнего сына продолжается. Отец находится в СИЗО до 16 октября.
2025
КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Следственные органы Красноярского края завершили расследование уголовного дела против матери из Канска, убившей топором своих детей, материалы отправлены в прокуратуру с последующей передачи в суд для решения вопроса о принудительном лечении, сообщили РИА Новости в региональном СК.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Канска, уличенной в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного подпунктами "а", "в" частью 2 статьей 105 УК РФ "убийство трех малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии", - сказал собеседник.
По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, уточняют в СК, у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство. Утверждается, что это лишало ее в момент совершения убийства способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Женщина продолжает содержаться под стражей. Материалы дела направлены в прокуратуру для последующего направления в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительной меры медицинского характера.
В апреле следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.
В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать - домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора. Ей грозит до 20 лет колонии.
Расследование уголовных дел о халатности должностных лиц органов системы профилактики и в отношении отца погибших детей по факту истязания 7-летнего сына продолжается. Отец находится в СИЗО до 16 октября.
