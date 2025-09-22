https://ria.ru/20250922/ranenie-2043474240.html

В Липецке подросток получил ранение при попытке скрыться от сотрудников ДПС

В Липецке подросток получил ранение при попытке скрыться от сотрудников ДПС

ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Подросток из Липецка, который скрывался от сотрудников ДПС на машине без номеров, получил огнестрельное ранение во время преследования, сообщили в СУ СК России по региону. Инцидент произошел ночью 20 сентября. "Инспекторами ДПС выявлен факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля без государственного номерного знака, который проигнорировал их законное требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования с целью предотвращения правонарушения сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, в результате пассажир автомобиля получил ранение", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Липецкой области. В полиции сообщили РИА Новости, что водитель проигнорировал сигнал сотрудника полиции об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться. "В ходе преследования правонарушитель на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения не реагировал. В свою очередь, он грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения", — объяснили в полиции. Подростку, получившему ранение, 16 лет, его госпитализировали.

