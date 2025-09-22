Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила три БПЛА в Тульской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 22.09.2025 (обновлено: 21:33 22.09.2025)
ПВО уничтожила три БПЛА в Тульской области
тульская область
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев."Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по защите воздушного пространства нашего региона. Уничтожены три беспилотных средства. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.Глава региона напомнил, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, а также не проводить фото- и видеосъемку работы ПВО.Он также добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Тульская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по защите воздушного пространства нашего региона. Уничтожены три беспилотных средства. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, а также не проводить фото- и видеосъемку работы ПВО.
Он также добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьБезопасностьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
