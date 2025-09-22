https://ria.ru/20250922/pvo-2043618903.html

ПВО уничтожила три БПЛА в Тульской области

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев."Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по защите воздушного пространства нашего региона. Уничтожены три беспилотных средства. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.Глава региона напомнил, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, а также не проводить фото- и видеосъемку работы ПВО.Он также добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

