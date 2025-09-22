https://ria.ru/20250922/pvo-2043618084.html
ПВО уничтожила две воздушные цели над акваторией Севастополя
ПВО уничтожила две воздушные цели над акваторией Севастополя - РИА Новости, 22.09.2025
ПВО уничтожила две воздушные цели над акваторией Севастополя
Силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи в Севастополе, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи в Севастополе, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев."Громкие звуки, которые были слышны в городе - это силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.По его данным, предварительно, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
