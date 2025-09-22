https://ria.ru/20250922/pvo-2043610457.html

ПВО уничтожила два БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, повреждений, по предварительным данным, нет, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, повреждений, по предварительным данным, нет, сообщил мэр Сергей Собянин.Ранее Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили семь беспилотных средств, атаковавших Москву."Ещё два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны. По предварительным данным, повреждений нет", - написал мэр в своем канале на платформе Max.Экстренные службы работают на местах происшествий, добавил Собянин.

