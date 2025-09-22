https://ria.ru/20250922/pvo-2043610457.html
ПВО уничтожила два БПЛА, летевших на Москву
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, повреждений, по предварительным данным, нет, сообщил мэр Сергей Собянин.Ранее Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили семь беспилотных средств, атаковавших Москву."Ещё два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны. По предварительным данным, повреждений нет", - написал мэр в своем канале на платформе Max.Экстренные службы работают на местах происшествий, добавил Собянин.
