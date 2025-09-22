Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 22.09.2025 (обновлено: 00:06 23.09.2025)
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву
Российские силы ПВО отразили атаку дронов, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
россия
вооруженные силы украины
безопасность
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские силы ПВО отразили атаку дронов, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале."Уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву", — написал он.Позже он сообщил еще о десяти сбитых БПЛА. По предварительной информации, разрушений нет. На местах падения обломков работают все экстренные службы. По сообщениям СМИ, очевидцы слышали взрывы в центре и на юго-западе города. В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты, специалисты усилили мониторинг за работой авиатранспорта. Позже там возобновили прием самолетов на прилет.Военные также отражают атаки на Севастополь, две воздушные цели уничтожены над морской акваторией. Еще три беспилотника сбили над Тульской областью.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
москва
россия
севастополь
тульская область
москва, сергей собянин, россия, вооруженные силы украины, безопасность, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), севастополь, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Севастополь, Тульская область
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву

Силы ПВО сбили 17 украинских дронов в Московском регионе

Позже он сообщил еще о десяти сбитых БПЛА. По предварительной информации, разрушений нет. На местах падения обломков работают все экстренные службы. По сообщениям СМИ, очевидцы слышали взрывы в центре и на юго-западе города. В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты, специалисты усилили мониторинг за работой авиатранспорта. Позже там возобновили прием самолетов на прилет.
Военные также отражают атаки на Севастополь, две воздушные цели уничтожены над морской акваторией. Еще три беспилотника сбили над Тульской областью.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала