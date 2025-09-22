Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву

https://ria.ru/20250922/pvo-2043606959.html

Российские силы ПВО отразили атаку дронов, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские силы ПВО отразили атаку дронов, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале."Уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву", — написал он.Позже он сообщил еще о десяти сбитых БПЛА. По предварительной информации, разрушений нет. На местах падения обломков работают все экстренные службы. По сообщениям СМИ, очевидцы слышали взрывы в центре и на юго-западе города. В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты, специалисты усилили мониторинг за работой авиатранспорта. Позже там возобновили прием самолетов на прилет.Военные также отражают атаки на Севастополь, две воздушные цели уничтожены над морской акваторией. Еще три беспилотника сбили над Тульской областью.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

