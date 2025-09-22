https://ria.ru/20250922/pvo-2043606245.html
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 22.09.2025
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T19:42:00+03:00
2025-09-22T19:42:00+03:00
2025-09-22T19:45:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей собянин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах", - написал Собянин в своем канале на платформе MAX.
https://ria.ru/20250922/spetsoperatsiya-2043520556.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин, происшествия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Собянин, Происшествия
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву
Собянин: ПВО уничтожила семь летевших на Москву БПЛА