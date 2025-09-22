Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 22.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 22.09.2025 (обновлено: 19:45 22.09.2025)
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.09.2025
москва
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей собянин
происшествия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах", - написал Собянин в своем канале на платформе MAX.
москва, безопасность, сергей собянин, происшествия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Собянин, Происшествия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах", - написал Собянин в своем канале на платформе MAX.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Российские военные уничтожили в ДНР самоходную артиллерийскую установку ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьСергей СобянинПроисшествия
 
 
