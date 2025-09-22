https://ria.ru/20250922/pvo-2043432570.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и трех районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе. Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
