Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал отказ от моратория по РСМД вынужденным шагом - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 22.09.2025 (обновлено: 15:24 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/putin-2043542231.html
Путин назвал отказ от моратория по РСМД вынужденным шагом
Путин назвал отказ от моратория по РСМД вынужденным шагом - РИА Новости, 22.09.2025
Путин назвал отказ от моратория по РСМД вынужденным шагом
Решение России отказаться от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало вынужденным и было продиктовано необходимостью... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:23:00+03:00
2025-09-22T15:24:00+03:00
в мире
россия
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043534050_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_6d0420c5e0ab597101fb6b1dda879167.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Решение России отказаться от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало вынужденным и было продиктовано необходимостью адекватно реагировать на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в ходе заявления на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Россия в состоянии ответить на любые существующие угрозы путём применения военно-технических мер. "Пример тому – наше решение об отказе от одностороннего моратория на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства", - сказал президент, отметив, что подобные шаги "прямо угрожают безопасности России". В начале августа российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
https://ria.ru/20250922/putin-2043533168.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043534050_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6142db58b6d328f272dc99cf84d73590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин назвал отказ от моратория по РСМД вынужденным шагом

Путин назвал отказ от моратория по РСМД реакцией на размещение оружия в Европе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Решение России отказаться от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало вынужденным и было продиктовано необходимостью адекватно реагировать на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в ходе заявления на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Россия в состоянии ответить на любые существующие угрозы путём применения военно-технических мер.
"Пример тому – наше решение об отказе от одностороннего моратория на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства", - сказал президент, отметив, что подобные шаги "прямо угрожают безопасности России".
В начале августа российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
Путин о готовности России соблюдать ДСНВ в течение года после истечения - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин: Россия готова соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения
Вчера, 14:54
 
В миреРоссияЕвропаВладимир Путин — президент России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала