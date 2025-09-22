https://ria.ru/20250922/putin-2043542231.html

Путин назвал отказ от моратория по РСМД вынужденным шагом

Путин назвал отказ от моратория по РСМД вынужденным шагом - РИА Новости, 22.09.2025

Путин назвал отказ от моратория по РСМД вынужденным шагом

Решение России отказаться от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало вынужденным и было продиктовано необходимостью... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Решение России отказаться от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало вынужденным и было продиктовано необходимостью адекватно реагировать на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в ходе заявления на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Россия в состоянии ответить на любые существующие угрозы путём применения военно-технических мер. "Пример тому – наше решение об отказе от одностороннего моратория на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства", - сказал президент, отметив, что подобные шаги "прямо угрожают безопасности России". В начале августа российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

