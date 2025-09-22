https://ria.ru/20250922/putin-2043538794.html
Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, заявил Путин
Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления. "Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво", - сказал Путин.
