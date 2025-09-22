Рейтинг@Mail.ru
15:13 22.09.2025
Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, заявил Путин
в мире
россия
владимир путин
совет безопасности оон
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления. "Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво", - сказал Путин.
в мире, россия, владимир путин, совет безопасности оон
В мире, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления.
"Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво", - сказал Путин.
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сфере стратегический стабильности
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сфере стратегический стабильности
Вчера, 14:49
 
