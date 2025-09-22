https://ria.ru/20250922/putin-2043538629.html

Путин прокомментировал размещение компонентов ПРО США в космосе

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Практическое осуществление размещения компонентов системы ПРО США в космосе способно обнулить усилия РФ по поддержанию статуса-кво, заявил президент России Владимир Путин. "Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей страны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

