Путин заявил о появлении в мире новых рисков стратегического порядка
Путин заявил о появлении в мире новых рисков стратегического порядка - РИА Новости, 22.09.2025
Путин заявил о появлении в мире новых рисков стратегического порядка
Президент России Владимир Путин отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся. "Она (ситуация в сфере стратегической стабильности -ред.), к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
