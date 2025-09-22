https://ria.ru/20250922/putin-2043537865.html

Путин заявил о появлении в мире новых рисков стратегического порядка

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся. "Она (ситуация в сфере стратегической стабильности -ред.), к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

