ДСНВ принесет результат при его соблюдении и со стороны США, заявил Путин

ДСНВ принесет результат при его соблюдении и со стороны США, заявил Путин - РИА Новости, 22.09.2025

ДСНВ принесет результат при его соблюдении и со стороны США, заявил Путин

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат, если США ответят взаимностью, заявил президент России Владимир Путин. "Данная мера (соблюдение ограничений в соответствии с ДСНВ - ред.) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающее существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

