https://ria.ru/20250922/putin-2043537271.html
ДСНВ принесет результат при его соблюдении и со стороны США, заявил Путин
ДСНВ принесет результат при его соблюдении и со стороны США, заявил Путин - РИА Новости, 22.09.2025
ДСНВ принесет результат при его соблюдении и со стороны США, заявил Путин
Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:06:00+03:00
2025-09-22T15:06:00+03:00
2025-09-22T15:06:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат, если США ответят взаимностью, заявил президент России Владимир Путин. "Данная мера (соблюдение ограничений в соответствии с ДСНВ - ред.) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающее существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250922/putin-2043535017.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_634cbab21c9acb65e69e8a5946d0a94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин
ДСНВ принесет результат при его соблюдении и со стороны США, заявил Путин
Путин: ограничения по ДНСВ принесут результат, если США ответят взаимностью