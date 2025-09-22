Рейтинг@Mail.ru
15:01 22.09.2025
Путин заявил о необходимости диалога с США в сфере стратстабильности
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать вкладом в создание... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать вкладом в создание атмосферы для предметного диалога с США в сфере стратегической стабильности."Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединёнными Штатами Америки. Естественно, при формировании условий для его полноформатного возобновления и с учётом всего комплекса усилий по нормализации двухсторонних отношений", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин заявил о необходимости диалога с США в сфере стратстабильности

Путин: инициатива по ДСНВ может способствовать диалогу с США о стратстабильности

Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США . Архивное фото
ДСНВ принесет результат при его соблюдении и со стороны США, заявил Путин
