Путин назвал причину проблем в области стратегической безопасности
Путин назвал причину проблем в области стратегической безопасности - РИА Новости, 22.09.2025
Путин назвал причину проблем в области стратегической безопасности
Президент России Владимир Путин связал проблемы в области стратегической безопасности с попыткой Запада обрести превосходство. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:59:00+03:00
2025-09-22T14:59:00+03:00
2025-09-22T15:05:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин связал проблемы в области стратегической безопасности с попыткой Запада обрести превосходство."Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала 21 века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на попытку обретения абсолютного подавляющего превосходства", - сообщил Путин на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза.
россия
Путин назвал причину проблем в области стратегической безопасности
Путин связал проблемы стратбезопасности с попыткой Запада обрести превосходство