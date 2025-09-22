Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал причину проблем в области стратегической безопасности
14:59 22.09.2025 (обновлено: 15:05 22.09.2025)
Путин назвал причину проблем в области стратегической безопасности
Путин назвал причину проблем в области стратегической безопасности
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин связал проблемы в области стратегической безопасности с попыткой Запада обрести превосходство."Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала 21 века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на попытку обретения абсолютного подавляющего превосходства", - сообщил Путин на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза.
Путин назвал причину проблем в области стратегической безопасности

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин связал проблемы в области стратегической безопасности с попыткой Запада обрести превосходство.
"Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала 21 века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на попытку обретения абсолютного подавляющего превосходства", - сообщил Путин на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза.
Путин о готовности России соблюдать ДСНВ в течение года после истечения - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сфере стратегический стабильности
