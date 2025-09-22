https://ria.ru/20250922/putin-2043534861.html

Путин поручил наблюдать за системой ПРО США

Путин поручил наблюдать за системой ПРО США - РИА Новости, 22.09.2025

Путин поручил наблюдать за системой ПРО США

Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам РФ уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в системе ПРО... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам РФ уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в системе ПРО США.Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления."Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе", - сказал Путин.

