Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия готова соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 22.09.2025 (обновлено: 15:12 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/putin-2043533168.html
Путин: Россия готова соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения
Путин: Россия готова соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения - РИА Новости, 22.09.2025
Путин: Россия готова соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:54:00+03:00
2025-09-22T15:12:00+03:00
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043538107_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fcf81548ea50125d57947a01088573a.png
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент России Владимир Путин."Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о ДСНВ", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043534757.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о готовности России соблюдать ДСНВ в течение года после истечения
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявил Путин
2025-09-22T14:54
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043538107_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a18dbf164b9e72fabe43f17a129c10d5.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Путин: Россия готова соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения

Путин заявил о готовности РФ с 5 февраля придерживаться ограничений по ДСНВ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент России Владимир Путин.
"Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о ДСНВ", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин поручил отслеживать деятельность США по арсеналу СНВ
Вчера, 14:58
 
РоссияВ миреВладимир Путин — президент России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала