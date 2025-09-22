https://ria.ru/20250922/putin-2043533168.html
Путин: Россия готова соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения
2025-09-22T14:54:00+03:00
россия
в мире
владимир путин
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент России Владимир Путин."Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о ДСНВ", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
россия
Путин о готовности России соблюдать ДСНВ в течение года после истечения
россия, в мире, владимир путин
