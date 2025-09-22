https://ria.ru/20250922/putin-2043532847.html

Путин рассказал об укреплении обороноспособности России

Путин рассказал об укреплении обороноспособности России - РИА Новости, 22.09.2025

Путин рассказал об укреплении обороноспособности России

Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:53:00+03:00

2025-09-22T14:53:00+03:00

2025-09-22T14:59:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039147348_671:334:3238:1778_1920x0_80_0_0_55293c09551fea3b8e552b9a1f0b6a5c.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250922/ssha-2043534757.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность