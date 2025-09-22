https://ria.ru/20250922/putin-2043532847.html
Путин рассказал об укреплении обороноспособности России
Путин рассказал об укреплении обороноспособности России - РИА Новости, 22.09.2025
Путин рассказал об укреплении обороноспособности России
Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
