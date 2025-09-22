Россия всегда предпочитает политико-дипломатические решения, заявил Путин

https://ria.ru/20250922/putin-2043532686.html

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов, заявил президент России Владимир Путин."Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учёта интересов", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

