14:53 22.09.2025 (обновлено: 15:02 22.09.2025)
Россия всегда предпочитает политико-дипломатические решения, заявил Путин
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов, заявил президент России Владимир Путин."Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учёта интересов", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
2025
в мире, россия, владимир путин, политика, совет безопасности оон
В мире, Россия, Владимир Путин, Политика, Совет Безопасности ООН
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учёта интересов", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин о готовности России соблюдать ДСНВ в течение года после истечения - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сфере стратегический стабильности
В миреРоссияВладимир Путин — президент РоссииПолитикаСовет Безопасности ООН
 
 
