Россия всегда предпочитает политико-дипломатические решения, заявил Путин
Россия всегда предпочитает политико-дипломатические решения, заявил Путин - РИА Новости, 22.09.2025
Россия всегда предпочитает политико-дипломатические решения, заявил Путин
Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:53:00+03:00
2025-09-22T14:53:00+03:00
2025-09-22T15:02:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
политика
совет безопасности оон

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов, заявил президент России Владимир Путин."Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учёта интересов", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
россия
Россия всегда предпочитает политико-дипломатические решения, заявил Путин
Путин: РФ всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатических решений