Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности - РИА Новости, 22.09.2025
14:52 22.09.2025 (обновлено: 15:03 22.09.2025)
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Планы России по укреплению обороноспособности реализуются в полном объеме и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Планы России по укреплению обороноспособности реализуются в полном объеме и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
