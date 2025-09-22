https://ria.ru/20250922/putin-2043532345.html

Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности

Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности - РИА Новости, 22.09.2025

Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности

22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Планы России по укреплению обороноспособности реализуются в полном объеме и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

россия

2025

Новости

