https://ria.ru/20250922/putin-2043532345.html
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности - РИА Новости, 22.09.2025
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности
Планы России по укреплению обороноспособности реализуются в полном объеме и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:52:00+03:00
2025-09-22T14:52:00+03:00
2025-09-22T15:03:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Планы России по укреплению обороноспособности реализуются в полном объеме и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250922/putin-2043534672.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности
Путин: планы по укреплению обороноспособности реализуются в полном объеме