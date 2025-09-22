Путин: Россия подчеркивала опасность демонтажа контроля за вооружением

Рейтинг@Mail.ru
14:52 22.09.2025 (обновлено: 15:14 22.09.2025)
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.
"Вновь повторю: о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно. Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала 21 века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства.
Путин отметил, что шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями.
"Система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами – обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности", - добавил президент России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин заявил о появлении в мире новых рисков стратегического порядка
Вчера, 15:09
 
БезопасностьВ миреРоссияВладимир Путин — президент России
 
 
