Путин заявил о разрушении части системы отношений России и США

Путин заявил о разрушении части системы отношений России и США - РИА Новости, 22.09.2025

Путин заявил о разрушении части системы отношений России и США

Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.

2025-09-22T14:51:00+03:00

2025-09-22T14:51:00+03:00

2025-09-22T14:55:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин."Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

