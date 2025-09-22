https://ria.ru/20250922/putin-2043531727.html
Путин заявил о разрушении части системы отношений России и США
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин."Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
