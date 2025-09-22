Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о разрушении части системы отношений России и США
14:51 22.09.2025 (обновлено: 14:55 22.09.2025)
Путин заявил о разрушении части системы отношений России и США
Путин заявил о разрушении части системы отношений России и США
в мире
россия
владимир путин
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин."Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
россия
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.
"Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
В мире, Россия, Владимир Путин — президент России
 
 
