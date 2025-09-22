Рейтинг@Mail.ru
14:50 22.09.2025 (обновлено: 15:01 22.09.2025)
Путин обвинил Запад в подрыве основ для диалога между ядерными странами
в мире
владимир путин
россия
совет безопасности рф
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин."В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
россия
в мире, владимир путин, россия, совет безопасности рф
В мире, Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сфере стратегический стабильности
В миреВладимир Путин — президент РоссииРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
