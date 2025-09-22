https://ria.ru/20250922/putin-2043531337.html

Путин обвинил Запад в подрыве основ для диалога между ядерными странами

Путин обвинил Запад в подрыве основ для диалога между ядерными странами - РИА Новости, 22.09.2025

Путин обвинил Запад в подрыве основ для диалога между ядерными странами

В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:50:00+03:00

2025-09-22T14:50:00+03:00

2025-09-22T15:01:00+03:00

в мире

владимир путин

россия

совет безопасности рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин."В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250922/putin-2043530699.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, совет безопасности рф