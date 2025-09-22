https://ria.ru/20250922/putin-2043531337.html
Путин обвинил Запад в подрыве основ для диалога между ядерными странами
Путин обвинил Запад в подрыве основ для диалога между ядерными странами - РИА Новости, 22.09.2025
Путин обвинил Запад в подрыве основ для диалога между ядерными странами
В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин."В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
