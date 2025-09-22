https://ria.ru/20250922/putin-2043531182.html

Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стабильности, заявил Путин

Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стабильности, заявил Путин - РИА Новости, 22.09.2025

Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стабильности, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности между советско-американской и... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:49:00+03:00

2025-09-22T14:49:00+03:00

2025-09-22T15:04:00+03:00

россия

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности между советско-американской и российско-американской сторонами."Система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами и обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности. Вновь повторю, о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно. ", - сообщил Путин на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза.

https://ria.ru/20250922/ssha-2043534757.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, владимир путин