https://ria.ru/20250922/putin-2043531182.html
Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стабильности, заявил Путин
Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стабильности, заявил Путин - РИА Новости, 22.09.2025
Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стабильности, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности между советско-американской и... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:49:00+03:00
2025-09-22T14:49:00+03:00
2025-09-22T15:04:00+03:00
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности между советско-американской и российско-американской сторонами."Система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами и обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности. Вновь повторю, о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно. ", - сообщил Путин на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043534757.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стабильности, заявил Путин
Путин: РФ неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности