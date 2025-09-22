Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о способности России ответить на любые угрозы
14:49 22.09.2025 (обновлено: 14:56 22.09.2025)
Путин заявил о способности России ответить на любые угрозы
Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Новости
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Россия
Владимир Путин — президент России
 
 
