Путин заявил о способности России ответить на любые угрозы

Путин заявил о способности России ответить на любые угрозы

Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.

2025-09-22T14:49:00+03:00

россия

владимир путин

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

