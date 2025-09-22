https://ria.ru/20250922/putin-2043531085.html
Путин заявил о способности России ответить на любые угрозы
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
