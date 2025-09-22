https://ria.ru/20250922/putin-2043530699.html

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сфере стратегический стабильности

2025-09-22T14:49:00+03:00

в мире

владимир путин

россия

сша

ядерное оружие

договор снв-3

запад

вооруженные силы рф

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в сфере стратегической стабильности.На оперативном совещании глава государства объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки."Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединенными Штатами Америки".Президент обратил внимание членов Совбеза на то, что сейчас система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями полностью разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать. Это происходит из-за разрушительных шагов Запада: ядерные державы подрывают основы для диалога попытками обрести превосходство.Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями, однако ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.Верховный главнокомандующий отметил, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, они реализуются в полном объеме и своевременно. Вместе с тем она не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем."Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения: Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы".Решение отказаться от ограничений на развертывание РСМД российский лидер назвал вынужденным: оно было продиктовано необходимостью реагировать на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он поручил профильным ведомствам уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в американской системе ПРО, в том числе подготовку к их размещению в космосе. При этом последнее способно обнулить усилия по поддержанию статус-кво, сложившегося благодаря ДСНВ, а Россия хочет попытаться его сохранить.В августе Путин провел два оперативных совещания — 8 и 29 числа. На первом обсуждались вопросы региональной политики применительно к обеспечению безопасности, на втором — работа со странами СНГ.Совбез помогает президенту обеспечивать национальные интересы страны, формирует государственную политику в сфере безопасности и следит за ее реализацией. Орган прогнозирует, выявляет, анализирует и оценивает внутренние и внешние угрозы, а также разрабатывает меры для их нейтрализации. Кроме того, он определяет основные направления внешней и военной политики.

россия

сша

2025

Новости

