https://ria.ru/20250922/putin-2043530236.html

Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил Путин

Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил Путин - РИА Новости, 22.09.2025

Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил Путин

Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:48:00+03:00

2025-09-22T14:48:00+03:00

2025-09-22T14:54:00+03:00

владимир путин

россия

в мире

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин.Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности."Она, к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причём негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20250922/putin-2043532686.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, в мире, безопасность