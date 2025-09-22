https://ria.ru/20250922/putin-2043530236.html
Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил Путин
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин.Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности."Она, к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причём негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин на совещании.
