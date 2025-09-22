https://ria.ru/20250922/putin-2043529604.html

Путин собрал совещание членов Совбеза

Путин собрал совещание членов Совбеза - РИА Новости, 22.09.2025

Путин собрал совещание членов Совбеза

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание постоянных членов Совбеза РФ, где, как ожидается, сделает ряд важных заявлений. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:46:00+03:00

2025-09-22T14:46:00+03:00

2025-09-22T14:47:00+03:00

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание постоянных членов Совбеза РФ, где, как ожидается, сделает ряд важных заявлений.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в понедельник в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где сделает ряд важных заявлений.

https://ria.ru/20250921/peskov-2043329456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин