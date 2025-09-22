https://ria.ru/20250922/putin-2043529604.html
Путин собрал совещание членов Совбеза
Путин собрал совещание членов Совбеза
Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание постоянных членов Совбеза РФ, где, как ожидается, сделает ряд важных заявлений. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание постоянных членов Совбеза РФ, где, как ожидается, сделает ряд важных заявлений.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в понедельник в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где сделает ряд важных заявлений.
