В Кремле анонсировали важные заявления Путина на совещании с Совбезом
Владимир Путин сделает несколько важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:44:00+03:00
2025-09-22T13:44:00+03:00
2025-09-22T15:25:00+03:00
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин сделает несколько важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков."Ожидаем, что сегодня <...>, где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений", — рассказал он.В августе Путин провел два оперативных совещания — 8 и 29 августа. На первом обсуждались вопросы региональной политики применительно к обеспечению безопасности, на втором — работа со странами СНГ.Совбез помогает президенту обеспечивать национальные интересы страны, формирует государственную политику в сфере безопасности и следит за ее реализацией. Орган прогнозирует, выявляет, анализирует и оценивает внутренние и внешние угрозы, а также разрабатывает меры для их нейтрализации. Кроме того, он определяет основные направления внешней и военной политики.
Новости
ru-RU
