https://ria.ru/20250922/putin-2043495502.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 22.09.2025
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:49:00+03:00
2025-09-22T12:49:00+03:00
2025-09-22T12:49:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня, где-то после 14.00 - 14.30 мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил Песков журналистам. Он отметил, что другие встречи будут носить рабочий характер и не предназначены для освещения.
https://ria.ru/20250922/putin-2043494616.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза