Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня, где-то после 14.00 - 14.30 мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил Песков журналистам. Он отметил, что другие встречи будут носить рабочий характер и не предназначены для освещения.

