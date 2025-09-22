Рейтинг@Mail.ru
В Кремле анонсировали важные заявления Путина на совещании с Совбезом
12:47 22.09.2025 (обновлено: 14:06 22.09.2025)
В Кремле анонсировали важные заявления Путина на совещании с Совбезом
Владимир Путин сделает несколько важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин сделает несколько важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков."Ожидаем, что сегодня, &lt;...&gt; где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений", — сообщил он.В августе Путин провел два оперативных совещания — 8 и 29 августа. На первом обсуждались вопросы региональной политики применительно к обеспечению безопасности, на втором — работа со странами СНГ.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин сделает несколько важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Ожидаем, что сегодня, <...> где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений", — сообщил он.
В августе Путин провел два оперативных совещания — 8 и 29 августа. На первом обсуждались вопросы региональной политики применительно к обеспечению безопасности, на втором — работа со странами СНГ.
