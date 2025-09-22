https://ria.ru/20250922/putin-2043494616.html

В Кремле анонсировали важные заявления Путина на совещании с Совбезом

Владимир Путин сделает несколько важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин сделает несколько важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков."Ожидаем, что сегодня, <...> где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений", — сообщил он.В августе Путин провел два оперативных совещания — 8 и 29 августа. На первом обсуждались вопросы региональной политики применительно к обеспечению безопасности, на втором — работа со странами СНГ.

