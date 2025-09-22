https://ria.ru/20250922/putin-2043459975.html

Путин поприветствовал участников форума стран АТР

Путин поприветствовал участников форума стран АТР - РИА Новости, 22.09.2025

Путин поприветствовал участников форума стран АТР

Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил президент России... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIII Международного юридического форума стран АТР. "Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по АТР - как на двусторонней основе, так и в рамках различных многосторонних объединений. В этом контексте расширение диалога между высшими судебными инстанциями государств этого важнейшего региона представляется весьма актуальным", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент рассчитывает, что участники проведут содержательные дискуссии, а выдвинутые предложения и инициативы послужат совершенствованию национальных правовых систем и расширению конструктивных, взаимовыгодных связей между странами АТР. "Участникам Форума - судьям, юристам, учёным-правоведам, экспертам - предстоит обменяться накопленным опытом, обсудить ключевые вопросы правового регулирования и судебной практики. В нынешнем году в центре вашего внимания – защита прав и законных интересов субъектов международной экономической деятельности. Исходим из того, что эффективное обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров, действенная охрана интеллектуальной собственности являются непременными условиями для продвижения международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технологической и многих других сферах", - добавляется в телеграмме.

2025

