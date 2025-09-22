Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников форума стран АТР - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/putin-2043459975.html
Путин поприветствовал участников форума стран АТР
Путин поприветствовал участников форума стран АТР - РИА Новости, 22.09.2025
Путин поприветствовал участников форума стран АТР
Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил президент России... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T10:21:00+03:00
2025-09-22T10:21:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
атр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIII Международного юридического форума стран АТР. "Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по АТР - как на двусторонней основе, так и в рамках различных многосторонних объединений. В этом контексте расширение диалога между высшими судебными инстанциями государств этого важнейшего региона представляется весьма актуальным", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент рассчитывает, что участники проведут содержательные дискуссии, а выдвинутые предложения и инициативы послужат совершенствованию национальных правовых систем и расширению конструктивных, взаимовыгодных связей между странами АТР. "Участникам Форума - судьям, юристам, учёным-правоведам, экспертам - предстоит обменяться накопленным опытом, обсудить ключевые вопросы правового регулирования и судебной практики. В нынешнем году в центре вашего внимания – защита прав и законных интересов субъектов международной экономической деятельности. Исходим из того, что эффективное обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров, действенная охрана интеллектуальной собственности являются непременными условиями для продвижения международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технологической и многих других сферах", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20250906/sotrudnichestvo-2040166026.html
россия
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, атр
В мире, Россия, Владимир Путин, АТР
Путин поприветствовал участников форума стран АТР

Путин: РФ уделяет особое внимание развитию партнерских связей с соседями по АТР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIII Международного юридического форума стран АТР.
«
"Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по АТР - как на двусторонней основе, так и в рамках различных многосторонних объединений. В этом контексте расширение диалога между высшими судебными инстанциями государств этого важнейшего региона представляется весьма актуальным", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент рассчитывает, что участники проведут содержательные дискуссии, а выдвинутые предложения и инициативы послужат совершенствованию национальных правовых систем и расширению конструктивных, взаимовыгодных связей между странами АТР.
"Участникам Форума - судьям, юристам, учёным-правоведам, экспертам - предстоит обменяться накопленным опытом, обсудить ключевые вопросы правового регулирования и судебной практики. В нынешнем году в центре вашего внимания – защита прав и законных интересов субъектов международной экономической деятельности. Исходим из того, что эффективное обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров, действенная охрана интеллектуальной собственности являются непременными условиями для продвижения международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технологической и многих других сферах", - добавляется в телеграмме.
Ольга Епифанова - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Епифанова заявила о стремлении стран АТР к сотрудничеству с Россией
6 сентября, 12:45
 
В миреРоссияВладимир Путин — президент РоссииАТР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала